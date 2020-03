Αθλητικά

ΑΕΚ – Άρης : Καθυστέρησαν να βγουν οι διαιτητές στο δεύτερο ημίχρονο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι προκάλεσε την αντίδραση των Πορτογάλων διαιτητών, στο ΟΑΚΑ…

Σχεδόν 30λεπτη ήταν η καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον ημιτελικό του ΑΕΚ-Άρης, αφού οι διαιτητές της αναμέτρησης αρνήθηκαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ένταση ανάμεσα στους ανθρώπους του Άρη και της ΑΕΚ μπροστά στον διαιτητή, ο οποίος αποφάσισε να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο αν δεν ομαλοποιηθούν τα πράγματα.

Μάλιστα, ο Πορτογάλος ρέφερι με τους συνεργάτες του, είχαν κλειστεί στα αποδυτήρια και δεν επέτρεπαν σε κανέναν να πλησιάσει.