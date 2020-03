Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: καλύτερα να είναι αυστηρότερα τα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Τι λέει για το κλείσιμο σχολείων, την συγκέντρωση πιστών στους ναούς και τι απαντά στο ερώτημα «γιατί δεν υπάρχει κρούσμα στην Τουρκία;».