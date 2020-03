Πολιτική

Το βίντεο με τις τουρκικές προκλήσεις που έδειξαν οι Έλληνες υπουργοί στις Βρυξέλλες (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με στοιχεία και ντοκουμέντα η Κυβέρνηση επιχειρεί να διεθνοποιήσει το μπαράζ των fake news της Άγκυρας.