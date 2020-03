Κόσμος

Βίντεο-ντοκουμέντο: Τούρκος αστυνομικός απειλεί με όπλο Ιρανούς για να μπουν στην Ελλάδα

Αίσθηση και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Μάσκες για τον κορονοϊό φορούν μικροί και μεγάλοι.​