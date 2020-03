Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: αυξημένος προβληματισμός μετά το 9ο κρούσμα από κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ για τους δεκάδες συνταξιδιώτες του άνδρα που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τι απαντά σε «καυτές» ερωτήσεις για την επιδημία.