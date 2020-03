Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Έντονος προβληματισμός μετά απο το 9ο κρούσμα στην Ηλεία και τους δεκάδες ανθρώπους με τους οποίους συχνωτίστηκε ο συνταξιούχος.

Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης η Κυβέρνηση μετά το ένατο κρούσμα που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες αργά το βράδυ έγινε σύσκεψη στο Μαξίμου, με την συμμετοχή της ηγεσίας του Υπ. Υγείας και άλλων μελών της κυβέρνησης, προκειμένου να καθοριστεί το νέο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενάντια στην εξάπλωση της νόσου.

Τα μέτρα κρίθηκαν επιβεβλημένα μετά το 9ο κρουσμα, έναν 66χρονο συνταξιούχο εκπαιδευτικό, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο του Ρίου, αφού ταξίδεψε πρόσφατα με γκρουπ δεκάδων ατόμων στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας κλείνουν σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφοι, θέατρα αρχαιολογικοί χώροι για 48 ώρες. Τα μέτρα αφορούν τους τρεις νομούς καθώς από αυτούς προέρχονται οι 54 εκδρομείς στους Αγίους Τόπους μεταξύ των οποίων ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός που διαπιστώθηκε ως το ένατο κρούσμα του κορωνοϊού στην Ελλάδα.