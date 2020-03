Κοινωνία

Κορονοϊός: Κλειστά σχολεία και προληπτικές απολυμάνσεις

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού λαμβάνουν δήμοι της χώρας. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά.

Μέτρα πρόληψης εξάπλωσης του κορονοϊού, λαμβάνουν Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για να να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις τις επόμενες μέρες αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο Δήμος Πύργου, αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία όλων των σχολείων για να γίνουν απολυμάνσεις στους χώρους, ενώ στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, θα παραμείνουν κλειστά τα ειδικά σχολεία μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου.

Σε αντίστοιχα μέτρα προέβη και ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις για την τροποποίηση του ημερήσιου προγράμματος:

Την Παρασκευή 06/03/2020 οι παιδικοί σταθμοί και όλες οι σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) θα ολοκληρώσουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους στις 12:40 προκειμένου να ξεκινήσει προληπτική απολύμανση των αντίστοιχων κτιρίων.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου όλοι οι μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού θα σχολάσουν στις 11:30, προκειμένου να γίνει απολύμανση των σχολικών κτιρίων για προληπτικούς λόγους σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου που απεστάλη στα σχολεία. Η απολύμανση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 6/3 έως και την Κυριακή 8/3.

Κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους τα παρακάτω σχολεία για χρονικό διάστημα από 3/3/2020 έως και την 13/3/2020:

4ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Από 3/3/2020 έως και την 17/3/2020 κλειστά θα μείνουν τα εξής σχολεία:

5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά διαστήματα:

του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 2ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 1ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 2ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020

του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 6.3.2020

του 1ου ΕΠΑΛ Επανωμής για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 11.3.2020

του 8ου ΕΚ Επανωμής για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 11.3.2020

του 37ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020

του 64ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020

του 17ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αθήνας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020

του 17ου ΓΕΛ Αθήνας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 7.3.2020.