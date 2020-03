Πολιτική

Προανακριτική για Παπαγγελόπουλο: με απόφαση της ολομέλειας η διεύρυνση του κατηγορητηρίου

Η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Στην προανακριτική, την Πέμπτη, ο Νίκος Παππάς.

Μόνο με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής μπορεί να υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, σύμφωνα με την γνώμη που διατυπώνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης από 30 τουλάχιστον βουλευτές, στη συνέχεια αυτή να συζητηθεί και να λάβει απόφαση η Ολομέλεια προκειμένου η υπάρχουσα προκαταρκτική επιτροπή να συμπεριλάβει στο αντικείμενο της και άλλα αδικήματα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η Επιστημονική Υπηρεσία επισημαίνει, πάντως, ότι «η προκαταρκτική εξέταση περιλαμβάνει τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση και όχι άλλες». Καταλήγει, ωστόσο, ότι η Ολομέλεια της Βουλής δύναται να αναθέσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην ήδη διενεργούσα προκαταρκτική εξέταση ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, επικαλούμενη «το πνεύμα» του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που «ευνοεί την ανάθεση στο αυτό όργανο συναφών υποθέσεων».

Στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης έχει προγραμματιστεί αύριο, Πέμπτη, η εξέταση του πρώην υπουργού, Νίκου Παππά, μετά τους ισχυρισμούς Μιωνή.