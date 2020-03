Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Με ανατροπή... “πήρε κεφάλι” ο ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς λύγισαν τον Ολυμπιακό, σπάζοντας και το αήττητο των “ερυθρόλευκων”…

Ματς υψηλών προδιαγραφών και μεγάλων συγκινήσεων ο ημιτελικός της Τούμπας, μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκε με νίκη ανατροπής του γηπεδούχου ΠΑΟΚ, ο οποίος μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς (0-2 στο 8') κατάφερε να ανατρέψει το σκορ ισοφαρίζοντας γρήγορα και να πάρει μεγάλη νίκη με 3-2, κάτι που μεταφράζεται και σε πρώτη ήττα των ερυθρολεύκων στην φετινή σεζόν σε ελληνική διοργάνωση.

Μόλις στο 3' ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Χασάν, που αφού κέρδισε κεφαλιά από τον Ινγκασον εκμεταλλεύθηκε χλιαρή επέμβαση του Πασχαλάκη και από κοντά με δεύτερη προσπάθεια, προώθησε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει πολύ νωρίς το 0-1. Πολύ σύντομα ο Ολυμπιακός διπλασίασε τις επιτυχίες του. Με κεφαλιά του Γκιγιέρμε στο 8' οι φιλοξενούμενοι -έχοντας μπροστά τους μια νωθρή αμυντική αντίσταση- σκόραραν για δεύτερη φορά βάζοντας από νωρίς βάσεις πρόκρισης.

Όμως στο 10' ο ΠΑΟΚ μείωσε με τον Πέλκα, μετά από επίθεση που ξεκίνησε από τον Γιαννούλη και με την προσθήκη του Ακπομ, έφτασε η μπάλα στον σκόρερ του Δικεφάλου που σούταρε στην εστία των ερυθρολεύκων. Το "ροντέο" στην Τούμπα συνεχίστηκε. Στο 12' ο Μίσιτς με εξαιρετική βολίδα στη γωνία του Τζολάκη πέτυχε την ισοφάριση, σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακό ξεκίνημα και πλούσιο αγωνιστικό θέαμα.

Οι δυο ομάδες συνέχισαν με επιθετική διάθεση και ως το 25' είχαν δημιουργήσει πολύ καλές προϋποθέσεις και τελικές χωρίς όμως άλλο γκολ. Όμως από το σημείο αυτό ανέβηκαν οι εντάσεις και το πάθος των παικτών με συνέπεια να υπάρξουν δυνατά μαρκαρίσματα, αρκετά φάουλ, δυο διακοπές και οι πρώτες κίτρινες να βγουν από το τσεπάκι του Ισπανού ρέφερι.

Ο Ολυμπιακός με εμφανές το καλό ηθικό και την ψυχολογία του, μπόρεσε να τιθασεύσει την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ μετά την ισοφάριση και δημιούργησε επικίνδυνες αντεπιθέσεις με μια σπουδαία ευκαιρία στο 44' όταν η κεφαλιά του Σισέ έφυγε από άριστη θέση άουτ. Όπως τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο, με σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού, πάλι σε κεφαλιά του αμαρκάριστου Σισέ στο 48' που έφυγε άουτ.

Στο 53' ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ έχοντας και σουτ του Σισέ στο δοκάρι αλλά η φάση διακόπηκε σαν οφ-σάϊντ, αφού ο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εκτεθειμένος και το γκολ του Χασάν που ακολούθησε, φυσικά δεν μέτρησε. Στο 67΄ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Σεμέδο, μετά κεφαλιά του Ινγκασον. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Πέλκας στο 69', έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα με 3-2.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με πολύ ενέργεια και από το 85΄ συνέχισε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Δημήτρη Γιαννούλη για δυνατό μαρκάρισμα στον Ρατζέλοβιτς. Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ δίνει πλέον προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης εν όψει του επαναληπτικού στο "Γ. Καραϊσκάκης"

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: (Αμπέλ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Μάτος, Γιαννούλης, Ινγκασον, Μιχάϊ, Μαουρίσιο, Μίσιτς, Πέλκας (81' Ροντρίγκο), Ελ Καντουρί (79' Λημνιός), Μπίσεσβαρ (89' Εσίτι), Ακπόμ.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Τσιμίκας, Σεμέδο, Σισέ, Ελαμπντελαουί (70' Γκασπάρ), Καμαρά (86' Ελ Αραμπί), Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκης, Μασούρας (77' Ρατζέλοβιτς), Βαλμπουενά, Χασάν.