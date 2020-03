Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πληροφορίες για δέκατο κρούσμα στην Ελλάδα

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 66χρονος στο νοσοκομείο του Ρίου. Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

(εικόνα αρχείου)

Άλλο ένα κρούσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει στη χώρα μας, έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Τετάρτης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε δέκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία είναι συγγενικό πρόσωπο του 66χρονου άνδρα που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με βαριά πνευμονία, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Πάτρα, Κ. Φλαμής.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, "ο 66χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση με σοβαρή πνευμονία στη μονάδα αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διασωληνωμένος και παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα του καθηγητή Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κο Χαράλαμπο Γώγο, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝ Πατρών.



Πολλαπλά κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν ιχνηλάτηση επαφών στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα (τόπο προέλευσης του ασθενή) σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους γιατρούς. Παράλληλα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συνεδριάζει για την λήψη τυχόν απαραίτητων μέτρων".

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης είχε ανακοινωθεί το όγδοο κρούσμα, που ήταν ο σύζυγος μιας γυναίκας απο την Θεσσαλονίκη, η οποία νοηλευόταν ήδη με κορονοϊό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, "πρόκειται για Έλληνα, στενή επαφή του πέμπτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος παραμένει σε απομόνωση σε νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης. Ο ασθενής είναι ο σύζυγος της δασκάλας, φίλης της ασθενούς "0", ο οποίος αρχικά είχε βγει αρνητικός στην εξέταση, ήταν ωστόσο σε καραντίνα στο σπίτι του, χωρίς να είναι σε επαφή με τα παιδιά του, μέχρις ότου του έγινε το δεύτερο τεστ, το οποίο και βγήκε θετικό. Το περιστατικό διεγνώσθη στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Ο ασθενής δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου".

Μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Αθ.Σκουτέλης είπε πως ένα 8ο και 9ο κρούσμα είναι αναμενόμενο στη χώρα μας και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι έτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Τόνισε δε ότι, τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας παραμένουν όπως έχουν, εκτός και αν υπάρξει ραγδαία εξέλιξη, οπότε και υπάρχει προετοιμασία για πιο σκληρά μέτρα.

Σε αυστηρή κατ’ οίκον απομόνωση η οικογένεια ασθενούς

Την ίδια ώρα, σε αυστηρή κατ’ οίκον απομόνωση είναι η οικογένεια του 7ου κρούσματος του κορονοϊού στη χώρα μας. Πρόκειται για τον άνδρα που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο αναφοράς στην Αθήνα, καθώς είχε ανιχνευτεί θετικός στον κορονοϊού, αλλά εμφάνισε σύμπτωμα ίωσης την Τετάρτη. Τα παιδιά του έχουν να πάνε σχολείο από την περασμένη Πέμπτη, πριν εμφανίσει συμπτώματα ο πατέρας τους, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υγείας.

Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης η Κυβέρνηση μετά το ένατο κρούσμα που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες αργά το βράδυ έγινε σύσκεψη στο Μαξίμου, με την συμμετοχή της ηγεσίας του Υπ. Υγείας και άλλων μελών της κυβέρνησης, προκειμένου να καθοριστεί το νέο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενάντια στην εξάπλωση της νόσου.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας στην Ηλεία, την Ζάκυνθο και την Αχαΐα κλείνουν σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφοι, θέατρα αρχαιολογικοί χώροι για 48 ώρες. Τα μέτρα αφορούν τους τρεις νομούς καθώς από αυτούς προέρχονται οι 54 εκδρομείς στους Αγίους Τόπους μεταξύ των οποίων ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός που διαπιστώθηκε ως το ένατο κρούσμα του κορωνοϊού στην Ελλάδα.