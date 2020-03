Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Η Αφροδίτη μπορεί να συνεχίζει να δέχεται τα "πυρά" του Κρόνου από τον Αιγόκερω, μόνο που πλέον θα βρίσκεται κι αυτή σε εδάφη που μπορεί να εκδηλώσει ευκολότερα τις αρετές της...

Kριός: Η Αφροδίτη αποχαιρετά σήμερα το ζώδιο σου για να περάσει στον Ταύρο και να κάνει τη ροπή σου προς τις κάθε μορφής απολαύσεις σχεδόν ανεξέλεγκτη. Ο ερωτισμός που σε διακατέχει είναι ισχυρός και η λίμπιντο χτυπάει κόκκινο. Από την άλλη μπορεί να εκδηλώσεις την πιο ζηλιάρα και κτητική πλευρά σου, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση σου. Από την άλλη είναι μια καλή περίοδος για τα οικονομικά σου, αφού μπορείς να πετύχεις συμφωνίες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να είναι συμφέρουσες και προσοδοφόρες για εσένα.

Ταύρος: Μια πολύ ωραία περίοδος ξεκινάει για τις σχέσεις σου με το πέρασμα της Αφροδίτης στο ζώδιο σου, αφού θα έχεις την ευκαιρία να βιώσεις τη συντροφικότητα και την αρμονία με το ταίρι σου, αλλά και την ισορροπία σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασιών. Αν ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις γνωριμίες με ανθρώπους που ανταποκρίνονται στα γούστα σου, όμως γενικότερα θα χρειαστεί να δείξεις λίγη προσοχή, ειδικά αυτές τις μέρες, στις απαιτήσεις σου και στον τρόπο που τις εκδηλώνεις, γιατί μπορεί ακόμα και να θέσεις σε κίνδυνο κάποιες σχέσεις.

Δίδυμοι: Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Ταύρο μπορεί από τη μία να βελτιώνει της συνθήκες στον εργασιακό σου χώρο και τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, από την άλλη όμως αυξάνει και τις απαιτήσεις στη δουλειά πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται να αφιερώσεις και περισσότερο χρόνο. Στο ζώδιο που ταυτίζεται με το φαγητό, η Αφροδίτη σου δημιουργεί και μια έντονη ανάγκη για διατροφικές ατασθαλίες, που όμως λίγο πριν βγεις στην παραλία δεν είναι και ο,τι καλύτερο, εκτός αν για σένα δεν είναι πρόβλημα αυτό, οπότε… καλή απόλαυση! Προσοχή το επόμενο διάστημα και στην κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

Καρκίνος: Η Αφροδίτη περνάει στον Ταύρο φέρνοντας καλά νέα για την ερωτική, αλλά και την κοινωνική σου ζωή δημιουργώντας ευκαιρίες να περάσεις καλά και μια έντονη ανάγκη να πάρεις τις ανάσες σου από την καθημερινή πίεση και να ζήσεις τη χαρά του έρωτα. Κάποιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεις για την προώθηση των σχεδίων σου φαίνονται ικανές να αποδώσουν τα μέγιστα, ενώ κάποιοι φίλοι είναι πιθανό να σου δείξουν τη στήριξη τους εμπράκτως, είτε δανείζοντας σου κάποια χρήματα, είτε με όποιο άλλο τρόπο μπορούν.

Λέων: Οι αναταραχές κάθε είδους που μπορεί να προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα κυρίως στον επαγγελματικό σου χώρο, αλλά και στα οικογενειακά βαίνουν προς τη λήξη τους, αφού η Αφροδίτη που περνάει από σήμερα στον Ταύρο έρχεται να σηκώσει τη λευκή σημαία της εκεχειρίας και να επαναφέρει την τάξη στα πράγματα. Ενδεχομένως να θελήσεις να κάνεις κάποιες αγορές που θα ανανεώσουν το γραφείο σου ή ακόμα και να το ανακαινίσεις. Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να κινηθείς με μέτρο αποφεύγοντας τις περιττές πολυτέλειες και τις κινήσεις εντυπωσιασμού που επιθυμεί η Αφροδίτη.

Παρθένος: Με την Αφροδίτη να περνάει στον Ταύρο θα απολαμβάνεις να βρίσκεσαι με κόσμο που σε ευχαριστεί και που τους ευχαριστείς, αφού θα είσαι πολύ γλυκός και θετικός στις επαφές σου. Μέσα από την όλη κοινωνικοποίηση θα προκύψουν και νέες γνωριμίες, που μπορεί να μείνουν σε επιφανειακό επίπεδο (εκτός αυτών που θα προκύψουν τις επόμενες 6-7 μέρες), ωστόσο θα έχεις αφενός την ευκαιρία να εκφραστείς και αφετέρου να αντλήσεις χρήσιμες για σένα πληροφορίες. Πολύ καλή περίοδος για ταξιδάκια, για νομικές υποθέσεις, αλλά και για να συσφίξεις και τις σχέσεις με ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό.

Ζυγός: Με την κυβερνήτη του ζωδίου σου, την Αφροδίτη, να περνάει από σήμερα στο ζώδιο του Ταύρου ξεκινάει μία περίοδος όπου νιώθεις έντονη την ανάγκη για ένοχες απολαύσεις και για να ικανοποιήσεις κάποιες βαθιές επιθυμίες που μπορεί να έχεις, αλλά συχνά δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να τις απολαμβάνει. Από τη συγκεκριμένη μάλιστα θέση η Αφροδίτη ευνοεί και τα οικονομικά σου, είτε άμεσα, μέσω δηλαδή κάποιας συνεργασίας ή ακόμα και κάποιας κληρονομιάς, είτε μέσω της βελτίωσης των οικονομικών του συντρόφου σου.

Σκορπιός: Η Αφροδίτη που από σήμερα περνάει στο απέναντι από το δικό σου ζώδιο του Ταύρου φέρνει εξελίξεις στο κομμάτι των σχέσεων και των συνεργασιών σου οι οποίες την επόμενη εβδομάδα μπορεί να μη σε ευχαριστήσουν ιδιαίτερα, αφού οι απαιτήσεις κυρίως του συντρόφου σου φαίνεται πως κάνουν τα νεύρα σου να κλονίζονται και τα θεμέλια της σχέσης σου να τρίζουν. Στη συνέχεια όμως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αφού επανέρχονται οι ισορροπίες στα αισθηματικά σου, ενώ μπορείς να περιμένεις και θετικές εξελίξεις στο ενδεχόμενο που εκκρεμεί κάποια νομική υπόθεση.

Τοξότης: Η Αφροδίτη περνάει στον Ταύρο κι εσένα, η αλήθεια να λέγεται, δεν είναι και το καλύτερο σου, γιατί όντας πιο λογικός και εγκεφαλικός η Αφροδίτη από το συγκεκριμένο ζώδιο σε κάνει να λειτουργείς πιο συναισθηματικά, πράγμα που κατά κάποιο τρόπο σε βγάζει απ’ τα νερά σου. Από την άλλη δημιουργεί και ένα παρασκήνιο όσον αφορά στην προσωπική σου ζωή, ενώ τα ερωτικά σου φαίνεται ότι γίνονται αντικείμενο κριτικής και όχι πάντα για καλό. Από την άλλη είναι μια καλή θέση για να εξομαλύνεις τις σχέσεις σου στον εργασιακό σου χώρο.

Αιγόκερως: Ανάσα για την ερωτική σου ζωή, αλλά και για τις κοινωνικές σου επαφές αποτελεί για σένα το πέρασμα της Αφροδίτης στον Ταύρο, σε ένα ζώδιο που αν μη τι άλλο σου ταιριάζει περισσότερο. Οι δεσμευμένοι του ζωδίου θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τη σχέση τους, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να βγουν για… κυνήγι, αφού ευνοούνται ιδιαίτερα οι νέες γνωριμίες με προοπτική για κάτι σταθερό. Πολύ καλή περίοδος επίσης, για να δημιουργήσεις νέες φιλίες ή να ξεπεράσεις κάποιες παρεξηγήσεις στις ήδη υπάρχουσες.

Υδροχόος: Μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την καριέρα σου, αλλά και για να μπορέσεις να βρεις την ηρεμία που επιζητάς στα οικογενειακά σου αποτελεί το πέρασμα της Αφροδίτης στον Ταύρο που σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναβρείς σημείο ισορροπίας ανάμεσα στους δύο αυτούς κομβικούς τομείς. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με το χώρο σου και να κάνεις κάποιες αγορές που θα τον ανανεώσουν. Κάποια έσοδα μπορεί να προκύψουν και από την αγοραπωλησία κάποιου ακινήτου.

Ιχθύς: Τα καλά νέα για την ερωτική σου ζωή συνεχίζονται με το πέρασμα της Αφροδίτης στον Ταύρο που θα σου δώσει την ευκαιρία για τρυφερές συναντήσεις, αλλά και για κάποιες εξορμήσεις με το σύντροφο σου τώρα που ανοίγει ο καιρός. Γενικά η διάθεση σου γίνεται πιο ανέμελη, ενώ αν είσαι ελεύθερος μπορεί να γνωρίσεις ανθρώπους που να σε γοητεύσουν με τις γνώσεις τους ή να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου με την αύρα του διαφορετικού που μπορεί να αποπνέουν.

Πηγή: astrologos.gr