Κοινωνία

Ανατίναξαν ΑΤΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα ΑΤΜ στην πρόσοψη καταστήματος στην Αθήνα, ενώ ανατίναξαν και ένα ΑΤΜ στην Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι ανατίναξαν τα ξημερώματα ΑΤΜ στην πρόσοψη καταστήματος στο Περιστέρι.

Η έκρηξη σημειώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 03.20 σε δύο αυτόματα μηχανήματα ανάληψης μετρητών, στη Λεωφόρο Κηφισού 80. Τα ΑΤΜ υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανατίναξαν το ένα μηχάνημα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και στο διπλανό.

"Χτύπησαν" και ΑΤΜ στην Θεσσαλονίκη

Ακόμη μία έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά σημειώθηκε σε μηχάνημα που βρίσκεται κοντά στην είσοδο σούπερ-μάρκετ επί της οδού Γεωργίου Βιζυηνού στις Σαράντα Εκκλησιές.

Ήταν 4 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες ανατίναξαν το μηχάνημα-«στόχο», από το οποίο αφαίρεσαν χρήματα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο με το οποίο εξαφανίστηκαν.

Φαίνεται όμως πως το συγκεκριμένα ΑΤΜ ήταν εξοπλισμένο με το λεγόμενο έξυπνο σύστημα αχρήστευσης τραπεζογραμματίων, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αστυνομική πηγή. Κατά την ίδια πηγή, μετά την παραβίαση του μηχανήματος τα χαρτονομίσματα βάφτηκαν με πράσινο χρώμα καθιστώντας τη «λεία» των δραστών άχρηστη.

Επρόκειτο για το έκτο περιστατικό ανατίναξης ΑΤΜ που καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαν προηγηθεί ανάλογα «χτυπήματα» στις περιοχές Κωνσταντινοπολίτικα, Νεάπολη, Ευκαρπία, Φίλυρο και Δρυμός.

Στην τελευταία περίπτωση, την περασμένη Κυριακή, οι δράστες -φορώντας ολόσωμες λευκές φόρμες και αποκριάτικες μάσκες- προκάλεσαν έκρηξη με την μέθοδο "plofkraak" (διοχέτευσης αερίου) αλλά έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς με συνέπεια να συλληφθούν επ' αυτοφώρω.