Πέθανε ο Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ

"Έφυγε" από την ζωή ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ, περουβιανός διπλωμάτης, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1982 ως το 1991, απεβίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ στη Λίμα σε ηλικία 100 ετών, γνωστοποίησε ο γιος του.

«Ο πατέρας μου πέθανε έπειτα από μια περίπλοκη εβδομάδα, εξέπνευσε στις 20:09 [σ.σ. στις 03:09 το πρωί της Πέμπτης ώρα Ελλάδας ] κι αναπαύεται εν ειρήνη», είπε ο Φρανσίσκο Πέρες ντε Κουέγιαρ στον περουβιανό ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Στη σορό του πρώην διπλωμάτη καριέρας θα αποδοθούν τιμές αύριο Παρασκευή στο ανάκτορο Τόρε Τάγκλε, την έδρα του υπουργείου Εξωτερικών του Περού, πριν ενταφιαστεί στο νεκροταφείο Πρεσβίτερο Μαέστρο της Λίμας, σύμφωνα με τον ίδιο.

Γεννημένος στη Λίμα το 1920, ο Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ ήταν ο πέμπτος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο νυν Γενικός Γραμματέας, ο Αντόνιο Γκουτέρες, του έκανε τιμητική αναφορά νωρίτερα φέτος, όταν έκλεισε τα εκατό του χρόνια, τη 19η Ιανουαρίου.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια και με μεγάλη χαρά σου απευθύνω τις καλύτερες ευχές μου με την ευκαιρία των εκατοστών σου γενεθλίων. Σκέφτομαι συχνά το παράδειγμά σου και την εμπειρία σου, που με εμπνέουν και με καθοδηγούν», είχε σημειώσει ο Γκουτέρες σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Η ζωή σου εκτείνεται όχι μόνο σε έναν αιώνα, αλλά και σε όλη την ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», είχε προσθέσει ο Πορτογάλος.

Ο Πέρες ντε Κουέγιαρ υπήρξε πρεσβευτής, υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα πρωθυπουργός στη μεταβατική κυβέρνηση του Βαλεντίν Πανιάγκουα (22η Νοεμβρίου 2000 - 28η Ιουλίου 2001). Ήταν επίσης υποψήφιος για την προεδρία της χώρας της Λατινικής Αμερικής το 1995, όταν ηττήθηκε από τον Αλμπέρτο Φουχιμόρι. Υπήρξε ειδικός επιτετραμμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο (1975-1977).