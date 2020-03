Κοινωνία

Εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο Θάνος Τζήμερος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Τι έγραψε στο facebook ο Θάνος Τζήμερος.

(εικόνα αρχείου)

Εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη τα ξημερώματα, τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο της πολυκατοικίας που κατοικεί ο επικεφαλής της πολιτικής κίνησης "Δημιουργία Ξανά", Θάνος Τζήμερος, στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια, εξερράγη λίγο μετά τις 03:00 και προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ο Θάνος Τζήμερος έγραψε στο facebook: