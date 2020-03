Life

Κωστής Σαββιδάκης: Αποκαλυπτικός ο “παπάς” από τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, τα παραπανίσια κιλά που παραλίγο να του στοιχίσουν τα πόδια του, ενώ μοιράστηκε και άγνωστες πτυχές από την προσωπική του ζωή.