Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επιθετική η μία από τις δύο μεταλλάξεις του ιού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν Κινέζι ερευνητές για την ταχύτητα εξάπλωσης της επιθετικής μετάλλαξης και τα συμπτώματα.

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει δύο στελέχη του νέου κορονοϊού που προκαλεί τη νόσο Covid-19, από τα οποία το ένα είναι πιο επιθετικό από το άλλο, πράγμα που υποδηλώνει ότι ο ιός έχει μεταλλαχθεί τουλάχιστον μια φορά. Θεωρούν μάλιστα δυνατό ένας άνθρωπος να μολυνθεί και από τα δύο στελέχη.

Οι Κινέζοι ερευνητές της Σχολής Επιστημών της Ζωής του Πανεπιστημίου του Πεκίνου και του Ινστιτούτου Παστέρ της Σαγκάης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "National Science Review" της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, σύμφωνα με τις βρετανικές «Τάιμς του Λονδίνου» και «Τέλεγκραφ», εκτιμούν ότι μετά τη μετάδοση του νέου κορονοϊού από τα ζώα στους ανθρώπους, το αρχικό στέλεχος εξελίχθηκε σε ένα νέο τύπο και από τότε και τα δύο στελέχη μεταδίδονται στους ανθρώπους.

Το πιο επιθετικό στέλεχος (L) εξαπλώνεται ταχύτερα και ευθύνεται περίπου για το 70% των περιστατικών, ενώ το λιγότερο επιθετικό (S), που ευθύνεται για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, φαίνεται να είναι το αρχικό στέλεχος. Το επιθετικό στέλεχος L βρέθηκε να επικρατεί στο ξέσπασμα της επιδημίας στη Γουχάν, αλλά στις αρχές Ιανουαρίου άρχισε να χάνει έδαφος και να γίνεται συχνότερο το ηπιότερο στέλεχος S.

Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο ότι στην αρχή της εξάπλωσης της νόσου, οι ασθενείς τύπου L είχαν εντονότερα συμπτώματα και έσπευσαν πρώτοι στα νοσοκομεία, γι' αυτό διαγνώσθηκαν συχνότερα. Οι ερευνητές θεωρούν επίσης πιθανό ότι τα δρακόντεια μέτρα των κινεζικών αρχών είχαν μεγαλύτερη επίπτωση στο επιθετικό στέλεχος L, με αποτέλεσμα το ηπιότερο στέλεχος S να κερδίσει έδαφος στην πορεία.

Λόγω του μικρού δείγματος των ασθενών (103), στους οποίους βάσισαν τις εκτιμήσεις τους, οι Κινέζοι επιστήμονες τόνισαν ότι τα ευρήματα τους είναι προκαταρκτικά και χρειάζονται επιβεβαίωση από μεγαλύτερη μελέτη, με συνδυασμό γενετικών, επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων.

'Αλλοι επιστήμονες στη Βρετανία χαρακτήρισαν ενδιαφέροντα τα πρώτα αυτά ευρήματα, αλλά εξέφρασαν την επιφύλαξη τους για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Εφόσον όντως ο νέος κορονοϊός έχει διπλό «πρόσωπο», η ανάπτυξη ενός μελλοντικού εμβολίου -κάτι που πλέον αναμένεται από το 2021- θα είναι πιο δύσκολη.

Η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ως χειρότερο δυνατό σενάριο να μολυνθεί έως το 80% του πληθυσμού της χώρας (με σχετικά υψηλό αριθμό θανάτων μεταξύ των ηλικιωμένων) και οι επιστήμονες της χώρας προβλέπουν ότι το ξέσπασμα του ιού θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι μήνες.