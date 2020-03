Κόσμος

Κορονοϊός: σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Καλιφόρνια

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των κρουσμάτων στις ΗΠΑ. Προληπτικά μέτρα λαμβάνουν οι Αρχές.

Ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας της Καλιφόρνιας κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς οι υγειονομικές αρχές μιλούν για 53 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Νωρίτερα καλιφορνέζοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν τον πρώτο θάνατο σε αυτή την πολιτεία ασθενούς που είχε μολυνθεί από τον SARS-CoV-2, ανθρώπου μεγάλης ηλικίας με επιβαρυμένη υγεία, αρκετές υποκείμενες παθήσεις.

Ο απολογισμός της ασθένειας COVID-19 στις ΗΠΑ ανήλθε χθες σε 11 νεκρούς.