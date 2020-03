Κοινωνία

Δεκάδες συλλήψεις για την επίθεση στον σταθμό του μετρό “Ακρόπολη”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε ακυρωτικά μηχανήματα και αρχαία ευρήματα, ενώ έγραψαν και συνθήματά.

Περίπου τριάντα άτομα επιτέθηκαν, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στον σταθμό του μετρό στην Ακρόπολη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 56 προσαγωγές, συνολικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε ακυρωτικά μηχανήματα και αρχαία ευρήματα, που βρίσκονται στον χώρο, ενώ έγραψαν και συνθήματα.

Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Όπως ανακοινώθηκε απο την Αστυνομία, από τις 56 προσαγωγές οι 43 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακώλυση συγκοινωνιών.