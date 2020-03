Αθλητικά

Έρευνα στο σπίτι του Κασίγιας για ξέπλυμα χρήματος

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών της Πορτογαλίας για τον εντοπισμό φοροδοαφυγής. Το σχόλιο του παίκτη στα social media.

Η επιχείρηση «μαμούθ» που ξεκίνησαν από το πρωί της Τετάρτης οι διωκτικές αρχές της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή στο χώρο του ποδοσφαίρου, «ακούμπησαν» και τον Ίκερ Κασίγιας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, οι πορτογαλικές αρχές έψαξαν κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (και) το σπίτι του Ίκερ Κασίγιας, αναζητώντας πιθανά στοιχεία αναφορικά με πράξεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγή.

Εκτός από την οικία του Κασίγιας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 76 έφοδοι σε γραφεία ομάδων όπως η Μπενφίκα, η Πόρτο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Μπράγκα, αλλά και σε εταιρείες που σχετίζονται με τις ομάδες ή τα διοικητικά στελέχη τους, σε δικηγορικά γραφεία και σε εταιρείες μάνατζμεντ. Μεταξύ αυτών που ελέγχθηκαν περιλαμβάνεται και η εταιρεία του πανίσχυρου μάνατζερ, Ζόρζε Μέντες.

Ο Κασίγιας αντέδρασε με... ψυχραιμία στον έλεγχο των αρχών, ανεβάζοντας ένα μήνυμα στο λογαριασμό του στο Twitter στο οποίο έγραψε: «Είμαι απόλυτα ήρεμος. Σέβομαι απόλυτα τις έρευνες και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης της Πορτογαλίας».