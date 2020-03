Κοινωνία

Έβρος: “επί ποδός” Στρατός και Αστυνομία στα ελληνοτουρκικά σύνορα (εικόνες)

Συνεχείς τουρκικές προτροπές προς συγκεντρωμένους να εισβάλλουν στην ελληνική επικράτεια. Η πτήση ελικοπτέρου πάνω από τον φράχτη, η προπαγάνδα και τα μηνύματα της Αθήνας στους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σε «συναγερμό» παραμένουν για έβδομη ημέρα στρατιώτες και αστυνομικοί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις Καστανιές και σχεδόν κατά μήκος όλου του ποταμού, στον Έβρο, συνεχίζοντας να αποτρέπουν τις προσπάθειες παράνομης εισόδου στην χώρα μας των συγκεντρωμένων που βρίσκονται σε πρόχειρους καταλισμούς, στν τουρκική πλευρά.

Η Πέμπτη έχει ξεκινήσει με σχετική ηρεμία, μετά από την Τετάρτη η οποία κύλησε εν μέσω ένταση, πετροπόλεμου και ρίψης δακρυγόνων, δε από την τουρκική πλευρά από εκτοξευτές των διμοιριών της στρατοχωροφυλακής του Ερντογάν, όπως αποτυπώθηκε και σε φωτογραφίες και βίντεο-ντοκουμέντο.

Στις εικόνες έχει αποτυπωθεί καθαρά μια τουρκική διμοιρία, που έχει παραταχθεί σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τα σύνορα, να ρίχνει με πολλαπλούς εκτοξευτές δακρυγόνα προς την ελληνική πλευρά.

Το εν λόγω ντοκουμέντο επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά ότι οι Τούρκοι όχι μόνο μεταφέρουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα τους – κατά πλειονότητα – παράτυπους μετανάστες και ελάχιστους πρόσφυγες, αλλά ότι υποδαυλίζουν και τροφοδοτούν την ένταση και τα επεισόδια.

Όπως και την Τετάρτη, έτσι και από το πρωί της Πέμπτης, Τούρκοι φωνάζουν διαρκώς από τα μεγάφωνα συνθήματα και προτροπές, καλώντας τους συγκεντρωμένους να επιτεθούν στις ελληνικές δυνάμεις του Στρατού και της Αστυνομίας και να «περάσουν» στην ελληνική επικράτεια.





Λίγο μετά τις 09:30 της Πέμπτης αίσθηση προκάλεσε η χαμηλή πτήση ενός τουρκικού ελικοπτέρου, ουσιαστικά μέχρι την οριογραμμή Ελλάδας- Τουρκίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τις 06:00 της Τετάρτης έως τις 06:00 της Πέμπτης, στην περιοχή του Έβρου, συνελήφθησαν 24 άτομα -στην πλειοψηφία τους από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν- ενώ εμποδίστηκαν 6.955 απόπειρες παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

Συνολικά, για το πενθήμερο από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 06:00 της Πέμπτης, έχει αποτραπεί η παράνομη είσοδος σε 34.778 περιπτώσεις και έχουν γίνει 244 συλλήψεις.

Ο Στέλιος Πέτσας τόνισε την Πέμπτη ότι τα σύνορα θα μείνουν κλειστά για όσο καιρό χρειαστεί, ενώ επιτέθηκε στην Τουρκία για το όργιο fake news, καταγγέλλοντας ότι "οι Τούρκοι ειναι αυτοί που πνίγουν ανθρώπους στην θάλασσα".

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σε ζωντανή σύνδεση με τον Έβρο, από όπου ο Χρήστος Μαζανίτης έκανε ανταπόκριση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ενώ μιλούσε με την παρουσιάστρια, Ρίτσα Μπιζόγλη, είδε μια ομάδα ατόμων, που λίγο νωρίτερα είχε καταφέρει να περάσει τα σύνορα δίχως να γίνει αντιληπτή, να μετακινείται πεζή προς χωριό της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα, όλοι οι παράτυποι μετανάστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Το βίντεο που έδειξε ο Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους

Η Αθήνα επιδιώκει με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο να αποκαλύψει το όργιο τουρκικής προπαγάνδας και fake news της Άγκυρας, που φθάνει να κάνει λόγο ακόμη και για νεκρούς μετανάστες από ελληνικά πυρά.

Την Τετάρτη, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, μετά από το πέρας της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα βίντεο στο οποίο περιλαμβάνονταν όλες οι ενέργειες που έγιναν από τουρκικής πλευράς για να βοηθηθούν πρόσφυγες και μετανάστες που ήθελαν να περάσουν σε ελληνικό έδαφος.

«Η Τουρκία ενθαρρύνει συστηματικά και βοηθά δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα», αναφέρεται στο βίντεο, που παρουσιάζει τις ψευδείς δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί ανοίγματος των συνόρων, αλλά και τις κυνικές ομολογίες διακινητών που παραδέχονταν πως είχαν λάβει εντολή από τον «αρχηγό» – όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτούς, ο οποίος μάλιστα μίλησε επώνυμα – δηλαδή από τον Ερντογάν.

Μάλιστα, στα πλάνα είχαν συμπεριληφθεί και οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου που παραδεχόταν το άνοιγμα των συνόρων και δήλωνε ψευδώς, όπως τονίζεται στο βίντεο, ότι έχουν περάσει δεκάδες χιλιάδες άτομα από την ημέρα που η Τουρκία άνοιξε τα σύνορα. Ακόμη, παρουσιάζονται τα tweet Τούρκων δημάρχων για άνοιγμα των συνόρων και δωρεάν ταξίδια προς τα σύνορα. Ακόμη, στο βίντεο γίνεται καταγγελία για τη χρήση δακρυγόνων κατά Ελλήνων αστυνομικών από Τούρκους ένστολους.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανέων Έβρου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις πως είναι οργανωμένη και υποκινούμενη η όλη προσπάθεια που γίνεται από τουρκικής πλευράς για εισβολή στην ελληνική επικράτεια, ενώ κάλεσε τους πολίτες και του φορείς από όλη την Ελλάδα να σταματήσουν να στέλνουν τρόφιμα για τους στρατιώτες και τους αστυνομικούς, καθώς υπάρχει υπερεπάρκεια αγαθών.