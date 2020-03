Πολιτική

Πέτσας: κλειστά τα σύνορα για όσο χρειαστεί - Οι Τούρκοι πνίγουν ανθρώπους στην θάλασσα

Τι απαντά ο Κυβ. Εκπρόσωπος για την τακτική της Κυβέρνησης, τα fake news της Άγκυρας και τα κλειστά κέντρα στα νησιά. Τι λέει για τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου.

«Τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά όσο χρειαστεί… Δεν θα περάσει κανείς. Αν θέλει να μπει κανείς, θα μπει από την πόρτα, από νόμιμη πύλη εισόδου, δεν θα μπει από το παράθυρο. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας» διαμήνυσε μέσω του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να γίνουν κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά ο κ. Πέτσας δήλωσε πως «αν υπάρχει εναλλακτική λύση θα τη δούμε». «Είναι όλα ανοιχτά… Δεν είναι εναλλακτική λύση η Μόρια» είπε.

«Δεν μπορούμε να εκβιαζόμαστε από την Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν χρησιμοποιεί ανθρώπους για να πετύχει γεωπολιτικούς σκοπούς. Σωστά λάβαμε την απόφαση για ενίσχυση φύλαξης των συνόρων μας» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διευκρίνισε, σύμφωνα με τον skai.gr, ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 90.000 αιτήσεις για παροχή ασύλου, αναφέροντας ότι από αυτές μόλις 17.000 προέρχονται από Σύρους, και πολύ περισσότερες από υπηκόους Αφγανιστάν ή Πακιστάν. «Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων Αφγανών, Πακιστανών, Αφρικανών, χρησιμοποιείται από την τουρκική κυβέρνηση σαν πολιορκητικός κριός… Αυτό θα το σταματήσουμε. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά για όσο χρειαστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την απόφαση της Αθήνας να αναστείλει για ένα μήνα τις αιτήσεις ασύλου από πρόσφυγες και μετανάστες και να τους οδηγεί σε επιστροφή «στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής», επανέλαβε ότι υπάρχει νομικό δικαίωμα βάσει όλων των διεθνών συμβάσεων όταν υπάρχει μαζική και οργανωμένη απόπειρα παραβίασης των συνόρων. «Θα συλλαμβάνονται, θα μεταφέρονται στην ενδοχώρα και θα εκκινούνται οι διαδικασίες άμεσης απέλασής τους» επισήμανε. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η κυβέρνηση κινείται στους άξονες αποτροπή, αποσυμφόρηση, ανακούφιση.

Κατήγγειλε την τουρκική ακτοφυλακή ότι δεν κάνει προσπάθειες διάσωσης, και κατηγόρησε εκ νέου την Άγκυρα για fake news. «Ποιος πνίγει τον κόσμο στη θάλασσα;» διερωτήθηκε ο κ. Πέτσας, αναφέροντας ότι η Ελλάδα, και ως ναυτική χώρα, διασώζει όσους πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ανάγκη και διεξαγάγει εκστρατεία ενημέρωσης των ξένων ΜΜΕ.

«Οι Ευρωπαίοι ήρθαν και στοιχήθηκαν δίπλα μας... Η Ευρώπη δείχνει να αφυπνίζεται, και έχει μια ενιαία πολιτική πλέον στο μεταναστευτικό – προσφυγικό» σημείωσε.