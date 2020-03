Πολιτική

Νέος γύρος υπερπτήσεων από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο

Αδιάκοπες και οι από αέρος τουρκικές προκλήσεις. Μπαράζ παραβιάσεων απο τουρκικά F-16.

Αμείωτες συνεχίζονται και από αέρος οι τουρκικές προκλήσεις για ακόμη μια ημέρα στο Αιγαίο.

Στις 09:55, ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση πάνω από την ν. Παναγιά και απο τις Οινούσσες.

Οι υπερπτήσεις έγιναν σε ύψος 24.000 ποδών.

Επιπρόσθετα, το ίδιο ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις, στις 10:16 πάνω από τις Οινούσσες στα 36.000 πόδια, στις 10:24 και 10:26 πάνω από την Χίο στα 38.000 πόδια και στις 10:28 πάνω από τις Οινούσσες στα 29.000 πόδια.

Δεκάδες ήταν οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις απο τουρκικά μαχητικά και την Τετάρτη.