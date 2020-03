Συνελήφθη ο Ροναλντίνιο (εικόνες)

Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Nacion» συνελήφθη και αδερφός του διάσημου Βραζιλιάνου.

Ο Ροναλντίνιο συνελήφθη στην Παραγουάη με την κατηγορία ότι είχε στην κατοχή του πλαστό διαβατήριο, κάτι που έγινε αντιληπτό κατά την άφιξη του στην Ασουνσιόν! Σύμφωνα με την εφημερίδα, «La Nacion», όταν ο διάσημος Βραζιλιάνος και ο αδελφός του Ρομπέρτο Ασίς έφθασαν στο αεροδρόμιο, η αστυνομία, κατά τον έλεγχο, διαπίστωσε ότι τα διαβατήρια τους ήταν πλαστά και ανέγραφαν υπηκοότητα Παραγουάης. Κρατήθηκαν στο αεροδρόμιο και ακόλουθα είναι υπό περιορισμό στο ξενοδοχείο τους, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στην Παραγουάη μετά από πρόσκληση του μεγιστάνα, Νέλσον Μπελότι και μάλιστα ο Ροναλντίνιο θα έδινε το παρών σε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις για να προωθήσει το βιβλίο του «Genius in life».

Να σημειωθεί πως έχει αφαιρεθεί το βραζιλιάνικο διαβατήριο από τον παλαίμαχο σταρ, λόγω προστίμου 8.5 εκατ. δολαρίων για περιβαλλοντολογική παράβαση, με αποτέλεσμα να μην του επιτρέπεται η έξοδος από τη χώρα του. Συγκεκριμένα τα προβλήματα για τον παλιό άσο της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν ξεκινάνε το 2015 όταν είχε καταδικαστεί για παράνομη παγίδα ψαρέματος στην λίμνη Γκουαιμπά, αφού δεν είχε σχετική άδεια.

Video shows Ronaldinho arrested in Paraguay after he and his brother were caught entering with false PARAGUAYAN passports. Ronaldinho and his brother received a fine of aprox €2m last year for building an illegal pier. They couldnt afford to pay, so their passports were seized. pic.twitter.com/Sl7wNpIt2W