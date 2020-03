Αθλητικά

Αφαίρεση 7 βαθμών από ΠΑΟΚ και Ξάνθη για την πολυιδιοκτησία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το σκεπτικό και η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League. Αφαιρέθηκαν επιπλέον 5 βαθμοί απο την Ξάνθη.

Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της Super League αποφάσισε την αφαίρεση 7 βαθμών από ΠΑΟΚ και Ξάνθη για την πολυϊδιοκτησία και άλλους 5 βαθμούς από την Ξάνθη για το πιστοποιητικό συμμετοχής!

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.:“Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27-1-2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2020 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού άρθρα σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α του ΠΚ ΕΠΟ.”:

-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 97/13-2-2020 κλήση προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, για παραβίαση του άρθρου 69 παρ. 3 και 12 ν. 2725/1999, εξ αιτίας ανακλήθηκε το πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α. κατ’ άρθρο 77Α ν. 2725/1999, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α του Π.Κ./Ε.Π.Ο., Β) την από 19-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γ) την από 14-2-2020 παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και Δ) την από 19-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε.Λ. αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις παρεμβάσεις των ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε.Λ..

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της πειθαρχικώς εγκαλουμένης για την πράξη της παράβασης του άρθρου 69 παρ. 3 και 12 ν. 2725/1999, εξ αιτίας της οποίας ανακλήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό συμμετοχής της στο πρωτάθλημα, την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2019-2020.

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.:“Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27-1-2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2020 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού άρθρα σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α του ΠΚ ΕΠΟ.”:

ΠΑΕ ΠΑΟΚ:“Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27-1-2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2020 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της.”:

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία Α) τα επί των αναφερομένων στην από 27-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορά την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία διαβιβάσθηκε στο παρόν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2010 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ. 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 69 παρ. 9 και 12 Ν. 2725/1999, Β) την από 14-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, προς υποστήριξη της υπό στοιχείο Α΄ ως άνω από 27-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία στρέφεται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗ Α.Ο., Γ) την από 14-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, προς υποστήριξη της υπό στοιχείο Α΄ ως άνω από 27-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία στρέφεται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, Δ) την από 14-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ., προς υποστήριξη της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η οποία στρέφεται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ως άνω (υπό στοιχ. Β, Γ, Δ) πρόσθετες παρεμβάσεις.

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. την ποινή της αφαίρεσης επτά (7) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα (Super League 1 Ελλάδα αγωνιστική περίοδος 2019 – 2020).

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ την ποινή της αφαίρεσης επτά (7) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα (Super League 1 Ελλάδα αγωνιστική περίοδος 2019 – 2020).

ΠΑΕ Πανιώνιος: «Με βάση την από 11-02-2020 ένσταση σας για το κύρος του Αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ της 8.2.2020 για την 23η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 και κατά της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, καλείσθε όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30, συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεως, κατ’ άρθρα 8 και 33 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών.»

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένσταση.

-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής.

Γίνεται μνεία ότι κατά της παρούσας απόφασης είναι δυνατή η άσκηση έφεσης εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών για τους διαδίκους και πέντε (5) εργασίμων ημερών για τον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας