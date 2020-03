Πολιτική

Μητσοτάκης για κορονοϊό: η ατομική ευθύνη έχει κομβική σημασία για την πρόληψη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ετοιμη για επιπλέον μέτρα εμφανίζει η Κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της επιδημίας. Τι ειπώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.

Σύσκεψη για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, μετά το δέκατο κρούσμα στην Ελλάδα, με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του Προέδρου του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα και του καθηγητή λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα είχε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του Προέδρου του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα και του καθηγητή λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα είχε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτίμηση της κατάστασης και των μέτρων που έχουν ληφθεί. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη να επισημανθεί με κάθε τρόπο και σε όλους τους χώρους, πέραν της αποφασιστικότητας της πολιτείας να λειτουργήσει προληπτικά, η ατομική ευθύνη των πολιτών να τηρούν τα μέτρα υγιεινής.

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να συνεχιστεί η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών όπως γίνεται από την πρώτη στιγμή. Ζήτησε επίσης να εξεταστεί αν και ποιες περαιτέρω ενέργειες χρειάζονται προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, όπως προβλέπεται και στην πρόσφατη ΠΝΠ. Επίσης, θα συνεχιστεί η ενημερωτική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας προς τους πολίτες προκειμένου να τηρούν τα προληπτικά μέτρα.

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει πέντε βασικά άρθρα:

Το πρώτο άρθρο αφορά στα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.

Το δεύτερο άρθρο αφορά ζητήματα προσωπικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού.

Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στην απευθείας αγορά, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων.

Το τέταρτο άρθρο αφορά σε ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το πέμπτο άρθρο αφορά στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού, για την αγορά υλικών και τη λήψη μέτρων προστασίας.