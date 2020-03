Πολιτική

Μηταράκης: Φεύγουν άμεσα χιλιάδες πρόσφυγες από τα νησιά

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αποκάλυψε ότι εξετάζεται η δημιουργία δομών και σε μικρά νησιά. Που θα μεταφερθούν όσοι μπήκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Μαρτίου.

Στην ψήφιση τροπολογίας με την οποία θα φύγουν άμεσα από τα νησιά 1000 πρόσφυγες που έχουν πάρει άσυλο και στην μεταφορά στην ενδοχώρα άλλων 1000 για ανθρωπιστικούς λόγους, προχωρά η κυβέρνηση, όπως δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104.6, ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι εξετάζεται η δημιουργία δομών και σε μικρά νησιά.

Η ψήφιση της τροπολογίας γίνεται επειδή οι 1000 δικαιούχοι ασύλου δεν δέχονται μέχρι τώρα να φύγουν από τα νησιά, όπως εξήγησε ο υπουργός.

Όσο για τους άλλους 1000, που θα μεταφερθούν για ανθρωπιστικούς λόγους, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν φτάσει στη χώρα πριν την 1η Ιανουιαρίου 2019. «Είναι και ένα επιχείρημα κατά όσων λένε ότι δημιουργούνται μόνιμες κοινότητες μεταναστών στα νησιά» σημείωσε ο κ. Μηταράκης. Σύμφωνα με τον υπουργό «από τον Ιούλιο έχουν φύγει από τα νησιά 18.300 μετανάστες. Οι 6.200 εξ αυτών είναι πρόσφυγες που έχουν φύγει από τις αρχές Ιανουαρίου και έτσι στα τέλη Φεβρουαρίου ήταν οριακά λιγότεροι από ό,τι στα τέλη Ιανουαρίου». «Στόχος είναι κάθε μήνα να υπάρχει λιγότερος κόσμος στις δομές των νησιών και στο τέλος να κλείσουν αυτές οι δομές» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για σενάρια περί κατασκευής κλειστών κέντρων σε μικρά νησιά ή νησίδες ο κ. Μηταράκης είπε ότι «κοιτάμε κάθε δυνατότητα που είναι τεχνικά εφικτή και δεν υπάρχει ζήτημα ασφαλείας. Υπάρχουν περιοχές που είναι βατές και κατάλληλες και μπορεί να χρησιμοποιηθούν, εξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές».

«Τα ξερονήσια, όπως το λέτε, ακούγεται ακραίο. Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες είναι βατές, είναι προσβάσιμες, είναι κατάλληλες, οι οποίες είναι κατάλληλες. Κοιτάμε διάφορες εναλλακτικές λύσεις» σημείωσε, αλλά απέκλεισε από το σενάριο αυτό τον Άη Στράτη.

Για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για όσους μπήκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Μαρτίου και την απόφαση του ΚΥΣΕΑ ο κ. Μηταράκης είπε ότι «δημιουργείται άμεσα ένα κλειστό κέντρο στις Σέρρες όπου θα μεταφερθούν όσοι μπήκαν στα νησιά από την 1η Μαρτίου», διευκρινίζοντας, σχετικά με το ενδεχόμενο να μεταφερθούν και στην Αττική, ότι έχουμε πει μόνο για τις Σέρρες». «Είμαστε σε επαφές με τις πρεσβείες των κρατών αυτών, θα ολοκληρωθούν οι δικογραφίες και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. διακρατικά ή πολυμερώς μέσω της ΕΕ θα γίνουν οι απελάσεις» πρόσθεσε ο υπουργός.