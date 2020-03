Αθλητικά

Super League: Η βαθμολογία μετά την αφαίρεση βαθμών από ΠΑΟΚ και Ξάνθη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως διαμορφώνεται η κατάταξη των ομάδων, μετά απο τις ποινές που επιβλήθηκαν για την πολυιδιοκτησία και το πιστοποιητικόο συμμετοχής.

αποφάσισε την αφαίρεση 7 βαθμών σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη για την πολυϊδιοκτησία και άλλους 5 στην Ξάνθη για το πιστοποιητικό συμμετοχής! Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της Super Leagueκαι άλλους 5 στην Ξάνθη για το πιστοποιητικό συμμετοχής!

Μετά από αυτή την απόφαση ο ΠΑΟΚ έχει πλέον 52 βαθμούς κι παραμένει δεύτερος αλλά με 14 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και η Ξάνθη έπεσε στους 23 και είναι τρίτη από το τέλος.

Δείτε την βαθμολογία:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66 Π.Α.Ο.Κ. 52 A.E.K. 51 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 44 Ο.Φ.Η. 34 ΑΡΗΣ 34 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 Α.Ε.Λ. 30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 27 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 23 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11