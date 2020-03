Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρόστιμο για όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της Euroleague για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Με πρόστιμο 38.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από το πειθαρχικό όργανο της Euroleague για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (3/3).

Όπως αναφέρει η απόφαση: «Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμα συνολικού ύψους 38.000 ευρώ για το άναμμα πυρσών, την χρήση λέιζερ, την συμπεριφορά οπαδών του που έδειξαν έλλειψη σεβασμού και τα ανεπαρκή προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια του αγώνα του με τον Παναθηναϊκό με βάση το άρθρο 29.2 παράγραφος e), f), g) και j) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ευρωλίγκας».

Έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Άμεσα εξέδωσε ανακοίνωση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην οποία αναφέρει:

Η KAE Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ χαιρετίζει την εξαντλητική τιμωρία των 38.000 ευρώ που επέβαλε η Euroleague στην KAE Ολυμπιακός για την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας κατά τον προχθεσινό αγώνα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που επέφερε την δυνατότητα σε διαπιστευμένους ανθρώπους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και σε αγνώστους κουκουλοφόρους να επιτεθούν σε μέλη της αποστολής μας κατά την είσοδο στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την διάρκεια του ημίχρονου, όπως και στα αποδυτήρια της ομάδας μας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η σωματική τους ακεραιότητα και να αναγκαστούν να αποχωρήσουν πρώτού καν τελειώσει ο αγώνας.

Θυμίζουμε ότι και στον αγώνα του πρώτου γύρου στις 6/12 είχε επιβληθεί τιμωρία στον Παναθηναϊκό ύψους 54 .001 ευρώ, αλλά και μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την ύπαρξη πολλών καπνογόνων στην εξέδρα. Πρόκειται για αποφάσεις που πραγματικά συνδράμουν τα μέγιστα στο πόλεμο με την βία και δημιουργούν ένα πλαίσιο αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας στο προϊόν της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να είναι συνοδοιπόρος της Euroleague στον αγώνα κατά της βίας στα γήπεδα, αλλά... και όσων την προκαλούν. Είμαστε βέβαιοι ότι και το Ελληνικό κράτος, αλλά και η Ελληνική δικαιοσύνη θα είναι αμείλικτη απέναντι στον Ολυμπιακό για όσα έγιναν προχθές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως έκανε και η Euroleague».