Κοινωνία

Κορονοϊός: Η εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών

Εγκύκλιο για τις απουσίες των μαθητών που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-CoV-2, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Με Υπουργική Απόφαση, που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθορίζεται τι θα ισχύσει για τις απουσίες μαθητών και μαθητριών που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές από τον κοροναϊό.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες 14 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει: «Για τους/τις μαθητές/τριες που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-CoV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, όπως επικαιροποιείται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα».

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας: