Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών Αχαΐας: Οδηγία του ΕΟΔΥ να μην σταλεί δείγμα του 66χρονου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι σε καραντίνα επειδή ήταν ένας από τους γιατρούς που ήρθαν σε επαφή με τον 66χρονο. Τι λέει για τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Για όσα συνέβησαν πριν την ανακοίνωση του ένατου επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού, του 66χρονου που νοσηλεύεται στο νοσοκομείου του Ρίου με εικόνα βαριάς πνευμονίας μίλησε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αχαΐας ο οποίος είναι σε καραντίνα επειδή ήταν ένας από τους γιατρούς που ήρθαν σε επαφή με τον 66χρονο.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Δημήτρης Ζιαζιάς «δεν έγινε κάποιο ιατρικό λάθος γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιηθούν οι γιατροί ότι δεν έστειλαν έγκαιρα το δείγμα. Είχε γίνει επικοινωνία γιατρών από Αμαλιάδα και Ρίο με τον ΕΟΔΥ και η σαφέστατη οδηγία ήταν να μην σταλεί δείγμα. Μετά από επιμονή των γιατρών της παθολογικής κλινικής του Ρίου εστάλη το δείγμα».

«Εμείς είπαμε στον ΕΟΔΥ ότι έχει συμπτώματα μετά από επιστροφή από το Ισραήλ και την Αίγυπτο αλλά το Ισραήλ μέχρι χθες δεν ήταν στις χώρες υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες από τον ΕΟΔΥ και καθορίζονται για κάθε χώρα πιο εξειδικευμένα μέτρα. Οι οδηγίες ήταν ότι πιθανό κρούσμα είναι όποιος έχει συμπτώματα γρίπης και επιστρέφει από χώρα υψηλού κινδύνου: Ιράν, Κίνα, Νότια Κορέα και Ιταλία. Δεν υπήρχε στον κατάλογο των οδηγιών το Ισραήλ» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τη νοσηλεία του 66χρονου σε εξάκλινο θάλαμο ο κ. Ζιαζιάς σημείωσε ότι «το πρόβλημα δεν είναι οτι νοσηλεύτηκε σε απλό θάλαμο αλλά ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη να σταλεί το δείγμα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε θάλαμο απομόνωσης πριν έρθει το αποτέλεσμα στο δείγμα» διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν μπει σε καραντίνα οι υπόλοιποι πέντε ασθενείς του θαλάμου και οι συγγενείς τους.

Όπως είπε, ακόμα, «σε καραντίνα είναι η ομάδα η δική μου που είχε ευθύνη του ασθενούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι τραυματιοφορείς που ασχολήθηκαν μαζί τους, συνολικά 15 άνθρωποι. Θα μείνουμε σε καραντίνα τουλάχιστον για 10 ημέρες και αν παρουσιάσουμε συμπτώματα θα σταλεί δείγμα σε εργαστήριο αναφοράς».

Ζήτησε, τέλος, να προχωρήσουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε γιατρούς γιατί με τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών έχουν «έχει φύγει το 1/5 των ιατρών της Α Παθολογικής κλινικής και το 1/5 των νοσηλευτριών της ίδιας κλινικής» την ώρα που τα κενά σε οργανικές θέσεις ιατρών στην Αχαΐα φτάνουν τα 140.