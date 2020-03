Οικονομία

Η ανεργία υποχώρησε στα επίπεδα του 2011

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία αποκλιμάκωσης του ποσοστού ανεργίας. Εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν άνεργοι.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2019 ανήλθε σε 16,3% έναντι 18,5% τον Δεκέμβριο του 2018 και 16,5% τον Νοέμβριο του 2019.

Το ποσοστό ανεργία τον Δεκέμβριο ειναι το χαμηλότερο στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2011.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.898.007 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 758.886 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.252.811 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 53.160 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 (αύξηση 1,4%) και μειώθηκαν κατά 6.340 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση 0,2%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 114.584 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 (μείωση 13,1%) και κατά 12.274 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (μείωση 1,6%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 14.796 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 (αύξηση 0,5%) και κατά 14.778 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (αύξηση 0,5%).