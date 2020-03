Υγεία - Περιβάλλον

Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Αττική (εικόνες)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ξεκίνησε σταδιακά η εφαρμογή του προγράμματος επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών, για όλη την επικράτεια της Αττικής.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και στο ρέμα Εσχατιάς.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα στη λίμνη Κουμουνδούρου και στα ρέματα του Αγίου Αντωνίου και του Αγ. Ανδρέα του Δήμου Χαϊδαρίου καθώς και στο Χαϊδαρόρεμα, του Δήμου Περιστερίου.

Επιπρόσθετα αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν επίγειοι ψεκασμοί σε περιοχές των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας.

Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν την Τρίτη σε περιοχές του Δήμου Πειραιά (παρόχθιες περιοχές κατά μήκος του Κηφισού, υδάτινες επιφάνειες πλησίον του ΣΕΦ), ενώ την Τετάρτη έγιναν ψεκασμοί επίσης στον Πειραιά (κανάλι Μυρτιδιώτισσας και φρεάτια όμβριων υδάτων κατά μήκος του καναλιού-Αγωγός όμβριων υδάτων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Πειραιά-φρεάτια όμβριων στη συμβολή οδών Μαυρογένους, Κεχαγιά και Αγ. Αναργύρων στα Καμίνια), στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (ρέμα Προφήτη Δανιήλ) και στο Δήμο Περάματος (Λιμνοδεξαμενές Δήμου Περάματος).

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος ο κ. Πατούλης δήλωσε τα εξής:

«Έχοντας ως προτεραιότητα την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της Αττικής ξεκινήσαμε έγκαιρα τις παρεμβάσεις μας και συγκεκριμένα το πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών σε όλη την Αττική, με στόχο να εξαλείψουμε τους πληθυσμούς των μολυσματικών κουνουπιών που αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες.

Τηρώντας τη δέσμευσή μας ότι θα εφαρμόσουμε ένα αποτελεσματικό σχεδιασμό, ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε καταρτίσει ένα ολιστικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο βασίζεται στη μείωση του πληθυσμού τους μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους. Σε αυτή μας την προσπάθεια θα έχουμε συνοδοιπόρους τους Δήμους αλλά και τους ίδιους του πολίτες. Θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση».