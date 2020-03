Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 31 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Δεκάδες άνθρωποι από τον περίγυρο του ζευγαριού από την Ηλεία βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Στα 31 ανέρχονται τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, απο τα 24 δείγματα που ελήφθησαν απο συνταξιδιώτες του 66χρονου εκπαιδευτικού απο την Ηλεία στο Ισραήλ, που αναφέρεται ως το 9ο κρούσμα στην χώρα, τα 21 βρέθηκαν θετικά στον ιό, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στην Ελλάδα σε 31. Οπως σημείωσε, τις επόμενες εβδομάδες αναμένετε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων και είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι κάτοικοι των περιοχών της Πελοποννήσου ότι είναι ήπια νόσος και ότι πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα ατομικής προστασίας. Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, το Ισραήλ, όπου είχε ταξιδέψει ο 66χρονος εκπαιδευτικός δεν ήταν στην λίστα με τις "ύποπτες περιοχές", καθώς η νόσος εκεί δεν είχε μεγάλη διασπορά, γι΄ αυτό οι γιατροί δεν έψαξαν εξ αρχής για τον κορονοϊό στον άνδρα ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα. Το γεγονός της μετάδοσης του κορονοϊού στον 66χρονο, στο Ισραήλ, δείχνει την δυναμική του ιού, είπε ο κ. Τσιόδρας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπ. Υγείας, έχουν ιχνηλατηθεί συνολικά 400 άνθρωποι. Εξ αυτών, σε σοβρή κατάσταση νοσηλεύεται μόνο ο 66χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ενώ άλλοι δύο ασθενείς νοσηλεύονται με συμπτώματα ελαφράς πνευμονίας. Οι υπόλοιποι έχουν τεθεί σε περιορισμό στα σπίτια τους. Βάσει των αναφορών του κ. Τσιόδρα, η πόλη της Αμαλιάς είναι στο επίκεντρο της επιτήρησης, ενώ οι ειδικοί περιμένουν τα αποτελέσματα απο τις εξετάσεις και σε άλλα δείγματα. Ο εκπρόσωπος Τύπου επέστησε για ακόμη μια φορά την προσοχή των πολιτών, κάνοντας έκκληση σε όλους για την τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής, προκειμένου να υπάρξει αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας. «Σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου έχουν καταγραφεί 96.000 κρούσματα. Στην πραγματικότητα είναι εκατοντάδες χιλιάδες παραπάνω. Η καταγραφή εξαρτάται από τη δυνατότητα ανίχνευσης», τόνισε ο κ. Τσιόδρας. Περισσότερα σε λίγο...