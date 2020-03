Κόσμος

Ιταλία: ακυρώνονται οι εκδηλώσεις για τη Γιορτή της Γυναίκας

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αποφάσισε να ακυρώσει τις τελετές για τη Γιορτή της Γυναίκας, οι οποίες επρόκειτο να οργανωθούν στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε έκανε γνωστό ότι προσωρινά διακόπτεται και η λειτουργία θεάτρων και κινηματογράφων, ενώ για έναν μήνα όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες θα παιχτούν κεκλεισμένων των θυρών.

Η κυβερνητική συμμαχία Πέντε Αστέρων και κεντροαριστεράς, επίσης, ζήτησε από την δημόσια διοίκηση της χώρας να ευνοήσει τις μορφές «τηλε-εργασίας» ώστε να μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται κανονικά, αλλά από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους. Κάτι που μέχρι τώρα στην Ιταλία είναι σε θέση να κάνουν μόνον 500.000 εργαζόμενοι.

Το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας έκανε γνωστό επίσης ότι η διακοπή λειτουργίας πανεπιστημίων και σχολείων, η οποία προς το παρόν έχει αποφασιστεί ότι θα ισχύσει μέχρι τις 15 Μαρτίου, αν κριθεί αναγκαίο μπορεί και να παραταθεί.