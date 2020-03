Κόσμος

Προκλήσεις και… “χαμηλές πτήσεις” από τον Σοϊλού (εικόνες)

Στα όρια της γραφικότητας ο Τούρκος ΥΠΕΣ, πέταξε με ελικόπτερο και επιτέθηκε σε δημοσιογράφο ως «πράκτορα».

Σε απίστευτες δηλώσεις προέβη ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, όταν ένας Τούρκος δημοσιογράφος «τόλμησε» να τον αμφισβητήσει. Ο Τούρκος ΥΠΕΣ του είπε «ποιος είσαι εσύ; Πόσους ανταποκριτές έχετε ως κανάλι;»

Ο Σοϊλού κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ τον «άτακτο» δημοσιογράφο πως «παρέχει κάπου αλλού τις υπηρεσίες του», ενώ κατά μία άλλη εκδοχή τουρκικού καναλιού ανέφερε «Μήπως εργάζεσαι για την Ελλάδα;».

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί ο Σουλεϊμάν Σοϊλού πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο, μιμούμενος την πτήση που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχθές, συνοδευόμενοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο που ο κ. Σοϊλού πετούσε… μόνος.

Λίγη ώρα μετά απο την πτήση του, ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις στα σύνορα ενισχύονται με 1000 άνδρες απο τις Ειδικές Δυνάμεις της Αστυνομίας.