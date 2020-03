Οικονομία

ΕΛΓΑ: πληρωμή 21,6 εκ. ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους

Ποιοι και πότε θα δουν το "χρώμα του χρήματο". Αναλυτική λίστα ανά περιφερειακή ενότητα

Αποζημιώσεις ύψους 21,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.600 δικαιούχους την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

«Ο ΕΛΓΑ με αξιοπιστία και δικαιοσύνη στηρίζει τον ασφαλιζόμενο γεωργό και κτηνοτρόφο και εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος των Ελλήνων αγροτών», δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Η πληρωμή, το συνολικό ποσό της οποίας ανέρχεται σε 21.577.237,81 ευρώ, αφορά τους αγρότες οι οποίες υπέστησαν ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο κατά το 2019.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών θα κατευθυνθεί στο νομό Πέλλας και θα ανέρχεται σε 4.623.695,38 ευρώ, ακολουθεί ο νομός Λάρισας με 3.233.407,85 ευρώ και ο νομός Ροδόπης με 3.233.407,85 ευρώ.