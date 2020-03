Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: Συστάσεις στους πολίτες από τον Υπουργό Υγείας

Εκατοντάδες δείγματα έχουν εξεταστεί στην χώρα. Τι ζητά ο Φ. Κοτζά από τους Τούρκους.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία συμβουλεύει τους πολίτες της να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό, αν δεν είναι απαραίτητο, εξαιτίας του κινδύνου του κορονοϊού και πως αυτοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό θα πρέπει, όταν επιστρέφουν, να αυτοαπομονώνονται για 14 ημέρες.

«Για να προληφθούν λοιμώξεις, οι πολίτες μας θα πρέπει να αποφεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό, αν δεν είναι απαραίτητο, και αυτοί που πηγαίνουν θα πρέπει να αυτοαπομονώνονται για 14 ημέρες», δήλωσε ο Κοτζά σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως η αργοπορημένη απάντηση ευρωπαϊκών χωρών θέτει τους Τούρκους σε κίνδυνο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στην Τουρκία έγιναν τεστ για τον κορονοϊό σε 1.363 ύποπτα κρούσματα, αλλά κανένα δεν βρέθηκε θετικό.