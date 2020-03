Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: άλλοι 6 νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα

Αυξάνεται η λίστα των θυμάτων της επιδημίας στην Ελλάδα.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την εβδομάδα 24 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου εξαιτίας επιπλοκών στην υγεία τους από την εποχική γρίπη. Έτσι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από γρίπη για την φετινή περίοδο έφτασε τους 83, ενώ 213 έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, κατά την εβδομάδα 9/2020 (24 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2020) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την εβδομάδα 24 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2020 καταγράφηκαν 234 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Από αυτά, τα 213 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. Από το σύνολο των ασθενών αυτών, μόνο 87 (37,2%) είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 83 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 65 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 18 σε ασθενή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.

Με βάση τα ανωτέρω, παραμένουμε σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα, με πτωτική τάση. Συν-επικρατούν οι υπότυποι A(H1N1)pdm09 και A(H3N2).

