Μητσοτάκης - Βορίδης: μέτρα για αύξηση του αγροτικού εισοδήματος

Οι τρεις προτεραιότητες του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο απολογισμός των δράσεων και ο σχεδιασμός.

Τρόποι και μέσα που θα διευκολύνουν περαιτέρω την επίτευξη των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτίμηση του μέχρι τώρα έργου του, εξετάστηκαν κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου. Η βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής, η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η στήριξη της εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων, τέθηκαν ως κρίσιμες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Επισημάνθηκε ότι η βασική στόχευση του υπουργείου είναι να αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών επιχειρήσεων ώστε να διεισδύσει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, με δεδομένο πάντα τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Στη συζήτηση εκτιμήθηκε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού στην εκπαίδευση, της εισαγωγής της καινοτομίας στην παραγωγή και της προώθηση της συλλογικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε η ανάγκη να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για τη μεταφορά έρευνας και καινοτομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την πρόσβαση των παραγωγών, μέσω των οργανώσεών τους, με την αναγκαία συμβουλευτική υποστήριξη, σε υπηρεσίες και εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, που επιτρέπουν την αποδοτική χρήση των πόρων και συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους των εισροών, προτεραιότητα που συμβαδίζει απόλυτα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μελλοντική ΚΑΠ.

Οι τρεις κρίσιμες προτεραιότητες

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν τρεις κρίσιμες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας: Η βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής, η ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η στήριξη της εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων.

Επισημάνθηκε δε, πως τα μέτρα που έχει λάβει ήδη η κυβέρνηση για την ελάφρυνση της φορολογίας αφορούν άμεσα και τους αγρότες. Ταυτόχρονα, το υπουργείο προχώρησε στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί, μείωσε τον φορολογικό συντελεστή των αγροτικών συλλογικών σχημάτων στο 10%, ενώ ο νέος νόμος του υπουργείου βασίζεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των αγροτικών συνεταιρισμών. Στην καλύτερη οργάνωση συντελεί και το νέο πλαίσιο για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, με την διεπαγγελματική της φέτας να αποτελεί το πρώτο βήμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις διαπραγματεύσεις για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, η γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Βίκυ Λοΐζου, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Στρατάκος, και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.