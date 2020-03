Πολιτισμός

Κορονοϊός: Ακυρώνονται σε όλο τον κόσμο συναυλίες, πρεμιέρες ταινιών και φεστιβάλ

Η δραματική αύξηση των κρουσμάτων οδηγεί στην αναβολή ή ακύρωση σημαντικών εκδηλώσεων παγκοσμίως.

Με τον κορονοϊό να συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, πολλά γεγονότα από τον τομέα της ψυχαγωγίας αναβάλλονται ή ακυρώνονται.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού σε «πολύ υψηλό» μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την αύξηση των κρουσμάτων σε διεθνές επίπεδο και έτσι σε όλο τον κόσμο δυνητικά επικίνδυνα γεγονότα, στα οποία συνήθως συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αναβάλλονται ή ακυρώνονται, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Συναυλίες

Ο ράπερ Stormzy ακύρωσε όλες τις συναυλίες στην Ασία στο πλαίσιο της περιοδείας του «Heavy is the Head». Είχε προγραμματίσει εμφανίσεις σε Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Κίνα και Νότια Κορέα. «Υπόσχομαι, θα επιστρέψω» δήλωσε μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης των συναυλιών.

Οι BTS έχουν ακυρώσει όλες τις συναυλίες τους στη Νότια Κορέα το πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Map of the Soul: 7».

Η Μαράια Κάρεϊ ανέβαλε για τον Νοέμβριο προγραμματισμένο σόου της στη Χαβάη.

Η Αβρίλ Λαβίν ανακοίνωσε την ακύρωση εμφανίσεών της σε Ελβετία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνες. Η τραγουδίστρια από τον Καναδά εξέφρασε τη λύπη και είπε στους θαυμαστές της να «παραμείνουν υγιείς».

Οι Green Day αποφάσισαν να ακυρώσουν τα σόου τους σε Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Χονγκ Κονγκ, Ταϊπέι, Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Οι Foals ανέβαλαν τρία σόου στην Ιαπωνία και υποσχέθηκαν στους θαυμαστές ότι θα δώσουν τις συναυλίες λίγο αργότερα.

Οι Pixies δεν θα εμφανιστούν στην Ιαπωνία και την Κίνα .

Οι National ακύρωσαν δύο συναυλίες στο Τόκιο «προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας».

Ο Σαμ Φέντερ αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο συναυλίες στην Ελβετία λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

Φεστιβάλ

Ακυρώθηκε το Ultra Music Festival, στο Μαϊάμι το οποίο θα διεξαγόταν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία που είχε προγραμματιστεί για τις 12-21 Μαρτίου αναβλήθηκε. «Η εξάπλωση του κοροναϊού είναι μία μάχη με την οποία είμαστε όλοι αντιμέτωποι και σεβόμαστε όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούμε στην επείγουσα κατάσταση υγείας» αναφέρουν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους και διευκρινίζουν ότι θα οριστούν νέες ημερομηνίες.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελβετία που είχε προγραμματιστεί για τις 6 -15 Μαρτίου ακυρώθηκε.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5-15 Μαρτίου) αναβλήθηκε με τους διοργανωτές να εξετάζουν την προοπτική διεξαγωγής του έως τις αρχές Ιουνίου.

Ταινίες

Η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ και η τελευταία με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ, η οποία θα έκανε παγκόσμια πρεμιέρα την 1η Απριλίου αναμένεται πλέον τον Νοέμβριο.

Τα γυρίσματα της ταινίας «Mission: Impossible 7» στην Ιταλία σταμάτησαν λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού σε πολλές περιοχές της χώρας.

Χιλιάδες κινηματογραφικές αίθουσες στη Κίνα έχουν κλείσει. Στις ταινίες που έχουν επηρεαστεί είναι το remake Mulan της Disney και η «Black Widow» της Marvel.

Από τις 2 Μαρτίου έκλεισαν 38 κινηματογράφοι στη Γαλλία, όπως επίσης το 50% των κινηματογράφων στην Ιταλία με αποτέλεσμα την αναβολή προβολής των ταινιών «The Invisible Man» και «Onward».

Άλλες εκδηλώσεις

Ακυρώθηκε η προώθηση στην Ευρώπη της υπηρεσίας streaming, Disney+ που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Λονδίνο.

Οι εταιρείες Apple, Amazon, Facebook και Twitter αποχώρησαν από τις εκδηλώσεις μουσικής και τα συνέδρια τεχνολογίας στο Φεστιβάλ SXSW, στο Ώστιν του Τέξας (13-22 Μαρτίου).

Ακυρώθηκε επίσης η Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου, στην οποία αναμενόταν να λάβουν μέρος 25.000 εκδότες και συγγραφείς.