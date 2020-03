Παράξενα

Ο Μπερλουσκόνι χώρισε την 34χρονη σύντροφο του για... μια μικρότερη!

Ο "Καβαλιέρε" των θρυλικών "μπούνγκα-μπούνγκα" δεν δείχνει να το... βάζει κάτω. Ποια ειναι η νέα αγαπημένη του.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι χώρισε επίσημα από τη σύντροφό του για χάρη μιας γυναίκας 54 χρόνια νεώτερής του.

Ο 83χρονος δισεκατομμυριούχος εγκατέλειψε την 34χρονη Φραντσέσκα Πασκάλε έπειτα από 12 χρόνια κοινής ζωής, όμως «παραμένουν φίλοι», όπως διευκρίνισε το πολιτικό κόμμα του, το Φόρτσα Ιτάλια, σε ανακοίνωση που έδωσε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, την ώρα που η Ιταλία αντιμετωπίζει μια επιδημία του νέου κοροναϊού η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 107 ανθρώπους.

Η Φραντσέσκα Πασκάλε, η οποία είχε εξομολογηθεί κάποτε σε συνέντευξή της πως ζητάει κάθε μέρα από τον Μπερλουσκόνι να την παντρευτεί, φαίνεται ότι αιφνιδιάσθηκε και έκανε γνωστή την «έκπληξή» της, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica.

«Θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Του εύχομαι όλη την ευτυχία του κόσμου και ελπίζω ότι θα βρει κάποιον να τον φροντίζει όπως έκανα εγώ», είπε η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε πέσει στην αντίληψη του Μπερλουσκόνι όταν είχε ιδρύσει γι' αυτόν μια λέσχη θαυμαστών.

Παντρεμένος ήδη δύο φορές, ο Μπερλουσκόνι φέρεται ότι υπέκυψε στα θέλγητρα ενός 30χρονου μανεκέν, της Μάρτα Φασίνα, η οποία είναι βουλευτής του κόμματός του.

Οι λαϊκές εφημερίδες αναφέρθηκαν στη νέα σχέση του, κάνοντας την Φραντσέσκα Πασκάλε να δηλώσει στο περιοδικό Novella 2000 πως η νεαρή βουλευτής αντίζηλός της κοιμάται στο σπίτι του Μπερλουσκόνι απλώς και μόνο για να είναι άμεσα διαθέσιμη για συνεδριάσεις εργασίας.

Η Φραντέσκα Πασκάλε κατοικεί σε μια βίλα που της αγόρασε ο πρώην εραστής της όχι μακριά από την πολυτελή δική του βίλα στο Άρκορε, κοντά στο Μιλάνο.

Ο νέος έρωτας του Μπερλουσκόνι δημοσιοποιήθηκε με τη δημοσίευση φωτογραφιών από παπαράτσι που δείχνουν τον πρώην πρωθυπουργό και την κατάκτησή του να αναχωρούν από ξενοδοχείο στην Ελβετία, συνοδευόμενοι από σκύλους που ανήκουν στον Μπερλουσκόνι και στην Φραντσέσκα Πασκάλε.

«Με διασκεδάζει να βλέπω ένα μέλος του κοινοβουλίου να βγάζει βόλτα τον σκύλο μου. Όμως αυτό δεν με ενοχλεί», σχολίασε με οξύτητα η Φραντσέσκα Πασκάλε.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι κυριάρχησε στην ιταλική πολιτική επί δύο δεκαετίες παρά τα σεξουαλικά σκάνδαλα και τις δίκες που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Το 2013, αυτός ο πρώην τραγουδιστής, που ξεκίνησε ως ανιματέρ σε κρουαζιερόπλοια πριν γίνει μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, είχε καταδικασθεί σε κάθειρξη 7 ετών για σεξουαλικές σχέσεις επ' αμοιβή με μια 17χρονη, την Ρούμπι. Η ποινή του στη συνέχεια ακυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Αυτή τη στιγμή διώκεται επειδή εξαγόρασε τη σιωπή νεαρών γυναικών που είχαν συμμετάσχει σε βραδιές που εξελίχθηκαν σε όργια, τα περιβόητα «μπούνγκα μπούνγκα».