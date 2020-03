Παράξενα

Κορονοϊός: αγοράζουν προφυλακτικά και… τα φορούν στα χέρια

Ξεμένουν από προφυλακτικά τα σούπερ μάρκετ. Αδειάζουν τα ράφια…

Στη... φρενίτιδα του κορονοϊού κινούνται δεκάδες χώρες του κόσμου.

Μάλιστα σε πολλές πόλεις η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει καθώς πολίτες αγοράζουν ακόμα και... προφυλακτικά για να τα βάλουν στα χέρια τους, προκειμένου να προστατευτούν.

Αποτέλεσμα τα προφυλακτικά να είναι είδος προς εξαφάνιση στα σούπερ μάρκετ…

Δεκάδες χρήστες του Twitter από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, ανέβασαν στους λογαριασμούς τους φωτογραφίες που δείχνουν τη… νέα χρήση των προφυλακτικών.