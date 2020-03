Κοινωνία

Πότε αποκτούν δικαίωμα ελληνικής ιθαγένειας οι πρόσφυγες

Αυξάνονται τα όρια παραμονής στη χώρα μας για την υποβολή αιτήματος πολιτογράφησης…

Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών η προαναγγελθείσα τροπολογία που αυξάνει τα ελάχιστα έτη παραμονής στη χώρα ως προϋπόθεση για να λάβουν οι πρόσφυγες την ελληνική ιθαγένεια.

Συγκεκριμένα, για την υποβολή αιτήματος πολιτογράφησής τους καταργείται η τριετής νόμιμη συνεχής παραμονή και προτείνονται τα επτά έτη παραμονής, όπως προβλέπεται για τη γενική κατηγορία των αιτούντων της ελληνική ιθαγένεια.

Με άλλο άρθρο της ίδιας τροπολογίας, εξαιρείται από τον παρόντα κύκλο κινητικότητας το προσωπικό που υπηρετεί σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών. Οι αιτήσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις θα μπορούν να υποβληθούν εκ νέου μετά τη λήξη της κρίσης του κορωνοϊού.

Προβλέπεται, επίσης, η σύσταση ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», με σκοπό τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του λόφου Φιλοπάππου. Το μετοχικό της κεφάλαιο ορίζεται σε 50.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 500 ονομαστικές μετοχές των 100 ευρώ η καθεμία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δήμου Αθηναίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 11μελές και αποτελείται από τον δήμαρχο Αθηναίων ως πρόεδρο ή πρόσωπο που ο ίδιος υποδεικνύει ως πρόεδρο και 10 μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.