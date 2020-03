Κοινωνία

Έβρος: Επιτήδειοι μαζεύουν χρήματα για τους στρατιώτες στα σύνορα

Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την αλληλεγγύη των Ελλήνων για τους φρουρούς των συνόρων μας για να πλουτίσουν. Η ανάρτηση καταγγελία του Δημάρχου Ορεστιάδας.

Σε μια ανάρτηση… καταγγελία στην προσωπική του σελίδα στο Facebook προχώρησε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, φαίνεται πως κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την αλληλεγγύη και το «κύμα» συμπαράστασης προς όλους εκείνους που αγωνίζονται να κρατήσουν τα σύνορα του Έβρου κλειστά για να πλουτίσουν.

Δηλώνουν τάχα πως συγκεντρώνουν χρήματα υπέρ των Ειδικών Δυνάμεων και του Ελληνικού Στρατού, που όλες αυτές τις μέρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στις Καστανιές με αποτέλεσμα σε όσους θέλουν να συνεισφέρουν, τους εξηγούν την διαδικασία και τους δίνουν ταυτόχρονα κι έναν τραπεζικό λογαριασμό τάχα για τον σκοπό.

Η ανακοίνωση του Βασίλη Μαυρίδη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ.

Μ Η Ν ΔΙΝΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ “ΤΑΧΑ” ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ Ε.Δ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Σ.

