Κοινωνία

“Μαύρος” ο Φεβρουάριος στους δρόμους της Αττικής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βαρύς ο “φόρος αίματος” στην άσφαλτο, παρά τις χιλιάδες κλήσεις. Ποια είναι τα κυριότερα αίτια των τροχαίων.

Εννέα νεκροί και 613 τραυματίες, συνολικά, είναι ο απολογισμός των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων, που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο 2020, στην Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σημειώθηκαν 9 δυστυχήματα με ισάριθμους νεκρούς και 510 ατυχήματα, με 12 σοβαρά τραυματίες και 601 ελαφρά.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών, σύμφωνα με την Τροχαία, ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο λεκανοπέδιο, βεβαιώθηκαν 24.203 παραβάσεις, από τις οποίες οι 650 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

1.016 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 94 σε βαθμό πλημμελήματος

2.398 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

253 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

696 για χρήση κινητού τηλεφώνου

615 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

670 για μη χρήση προστατευτικού κράνους