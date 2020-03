Πολιτική

Τσίπρας για προσφυγική κρίση: Να μην εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Ανίκανη, απροετοίμαστη και πανικόβλητη», χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του Στέλιου Πέτσα.

Σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το Πολιτικό Συμβούλιο

Εξέφρασε την άποψη ότι «η χώρα βρίσκεται στη δίνη μιας σύνθετης και δύσκολης κρίσης», που παίρνει «διαστάσεις και χαρακτήρα γεωπολιτικής κρίσης».

«Δεν βρισκόμαστε βέβαια σε πόλεμο, όπως θέλει να εμφανίζει μια ανίκανη, απροετοίμαστη και πανικόβλητη κυβέρνηση, μπας και δημιουργήσει κλίμα εθνικής εγρήγορσης για να κρύψει πίσω από αυτό τις ανεπάρκειες και τις ευθύνες της. Ούτε αντιμετωπίζουμε κάποια εισβολή εχθρικών δυνάμεων», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «βρισκόμαστε σε νέα φάση, η προσφυγική κρίση έχει μετεξελιχθεί εμφανώς και σε γεωπολιτική, καθώς κλιμακώνεται και ενορχηστρώνεται εμφανώς πλέον από τους γείτονές μας, που την αξιοποιούν ως μέσο πίεσης για τις γεωστρατηγικές τους επιδιώξεις».

Ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε «κυνικό και επιθετικό» τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «που παίζει ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό, στη Συρία, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Κύπρο, στη Λιβύη», ενώ απέναντί του «έχουμε μια Ευρώπη αδύναμη και δειλή» η οποία «κάνει πως δε βλέπει, κάνει πως δεν ακούει».

«Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μη ταράξει τις εσωτερικές της ισορροπίες» επισήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση που «κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει ώστε η ευρωπαϊκή ηγεσία να αισθάνεται ευτυχής».

«Δεν ζητάει ούτε Σύνοδο Κορυφής που θα τους αναγκάσει να πάρουν θέση, θα τους δυσκολέψει, ούτε όμως κυρώσεις απέναντι στη Τουρκία μπας και συμμορφωθεί και ξανατηρήσει τη Συμφωνία, ούτε φυσικά νέα προγράμματα μετεγκαταστάσεων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στις δικές τους χώρες», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε απάντησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπο, Στέλιος Πέτσας, αναφέρει «Ο κ.Τσίπρας δεν άντεξε ούτε δύο μέρες. 'Αλλα είπε στο MEGA μπροστά σε εθνικό ακροατήριο κι άλλα σήμερα μιλώντας στο κομματικό ακροατήριο. Στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει. Οι «κωλοτούμπες» είναι ειδικότητά του. Όπως και η μόνιμη κριτική του στους χειρισμούς της κυβέρνησης, με την οποία όμως συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι ο κ. Τσίπρας και η εθνική υπευθυνότητα δεν πάνε μαζί».