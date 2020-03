Οικονομία

Lufthansa: ακύρωση χιλιάδων δρομολογίων – καθήλωση 150 αεροσκαφών

Ανατροπές στα δρομολόγια της ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία. Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες.

Η Lufthansa ακύρωσε περίπου 7.100 πτήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου λόγω της πτώσης της ζήτησης εξαιτίας του κορονοϊού. Η πλήρης ακύρωση και η μείωση της συχνότητας άλλων δρομολογίων αντιστοιχεί σε 150 αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα η Lufthansa.

Έτσι, καθηλώνονται στο έδαφος 125 αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων καθώς και 25 αεροσκάφη μακρινών αποστάσεων επί συνόλου 770 αεροσκαφών του στόλου της Lufthansa. Ακυρώνονται κυρίως πτήσεις εσωτερικού, πτήσεις προς τη βόρεια Ιταλία και προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Νέες ακυρώσεις ανακοινώθηκαν από την Κυριακή προς το Τελ-Αβίβ και το Εϊλάτ στο Ισραήλ μέχρι τις 28 Μαρτίου.

Οι ακυρώσεις αυτές μειώνουν έως και 25% το πρόγραμμα του συνόλου των πτήσεων της εταιρείας.

Οι πτήσεις προς την ηπειρωτική Κίνα έχουν ανασταλεί μέχρι τις 24 Απριλίου. Επίσης, μειώθηκαν οι πτήσεις προς το Χονγκ Κονγκ και τη Σεούλ. Η αναμενόμενη αρνητική επίπτωση στα κέρδη δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα, σύμφωνα με τη Lufthansa, η οποία παρέπεμψε στη δημοσίευση του ισολογισμού της 19ης Μαρτίου.