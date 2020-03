Αθλητικά

Το “χρυσό” δώρο του Πετρούνια στον Παυλόπουλο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος υποδέχτηκε το ζεύγος Πετρούνια – Μιλλούση. Οι ευχές του ΠτΔ στον "χρυσό" παιδί των κρίκων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Τον Λευτέρη Πετρούνια και τη σύζυγό του Βασιλική Μιλλούση υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στον «χρυσό» Ολυμπιονίκη να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Από τη μεριά του ο Λευτέρης Πετρουνιας δώρισε στο Προκόπη Παυλόπουλο τη φόρμα που φορούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμώς που είστε σήμερα εδώ και να σας εκφράσω την συγκίνησή μου γι’ αυτό το δώρο που θα το έχω πάντα μαζί, σας διαβεβαιώ παιδιά μου. Και θέλω να πω και στους δύο, αλλά ιδίως σ΄ εσένα Λευτέρη, να είσαι βέβαιος, ότι θα κατακτήσεις ακόμα πολλές κορυφές. Με πρώτη την κορυφή στο Τόκιο», τόνισε αρχικά ο ΠτΔ και πρόσθεσε:

«Είμαι απολύτως βέβαιος. Θέλω όμως να σου πω κάτι, να πω και στους δυο σας το εξής: ό,τι κι αν γίνει, αυτά που έχεις καταφέρει, αυτά που έχετε καταφέρει, είναι ένα πραγματικό υπόδειγμα επιδόσεων, αλλά και ήθους. Που και αυτό ακόμα θα αρκούσε για μια ολόκληρη ζωή. Είναι ένα υπόδειγμα επιδόσεων και ήθους για την γενιά σου και όχι μόνο, και πέρα και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Αυτό θέλω να σε συνοδεύει στην προσπάθεια που θα κάνεις, γιατί τα πάντα δεν εξαρτώνται από τους ανθρώπους. Ό,τι κι αν γίνει, λοιπόν, έχεις κάνει το καθήκον σου, όχι μόνο απέναντι σ΄ εσένα και στην οικογένειά σου, αλλά και απέναντι στον τόπο. Γι’ αυτόν τον λόγο θα είμαι πάντα κοντά σου. Και όταν θα έχει τελειώσει η προεδρική μου θητεία, να είσαι βέβαιος, ότι θα είμαι δίπλα σου, δίπλα σας. Να είναι ο Θεός μαζί σας».

Στη συνάντηση ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βάσω Μιλλούση είχαν φέρει την πανέμορφη κόρη τους.