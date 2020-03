Κόσμος

Φονική φωτιά σε φούρνο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πολύνεκρη ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε σε φούρνο, σε πολυσύχναστη αγορά, στην Γάζα.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ξέσπασε φωτιά σε έναν φούρνο και κατόπιν εξαπλώθηκε σε πολυσύχναστη αγορά, μέσα σε έναν καταυλισμό προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας, έγινε γνωστό από αξιωματούχους των υπηρεσιών Υγείας.

Τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες βρίσκονται μεταξύ των νεκρών και 14 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν μια έκρηξη από τον φούρνο στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, προτού το κατάστημα τυλιχθεί στις φλόγες και η φωτιά σύντομα επεκταθεί σε διπλανά μαγαζιά, βιοτεχνίες και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα κατά μήκος του δρόμου.

Περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά. Ο καπνός που υψώνεται από τον καταυλισμό είναι ορατός από χιλιόμετρα.