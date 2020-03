Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Δράσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύσκεψη Σταϊκούρα με τραπεζίτες για τα "κόκκινα" δάνεια. «Κούρεμα» για 8 στα 10 δάνεια από τους servicers. 187.000 δάνεια έχουν ρυθμιστεί μετά το νόμο Κατσέλη.

Ευρεία σύσκεψη είχαν την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας με την Ένωση Ελληνικών τραπεζών και παρουσιάστηκαν στα στοιχεία, όπου φαίνεται ότι 187.000 δάνεια ρυθμίστηκαν από πέρυσι τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, «κούρεμα» για 8 στα 10 δάνεια προσφέρουν μαζικά οι Διαχειριστές Απαιτήσεων (servicers) στους δανειολήπτες. Από τον Ιούλιο πέρυσι (μετά το τέλος του ν.Κατσέλη) και μέχρι και τον Φεβρουάριο εφέτος, ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων 186.986 δάνεια. Από αυτά περίπου 65.000 είναι στεγαστικά δάνεια, εκ των οποίων περίπου 43.000 αφορούν δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην 1η Απολογιστική Έκθεση της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, και ετέθησαν επί τάπητος σε ευρεία σύσκεψη που είχε το πρωί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με τραπεζίτες και διαχειριστές απαιτήσεων από δάνεια.

Με σκοπό την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 5 δράσεις στις οποίες προέβη, το τελευταίο 24ωρο.

1ον. Χθες, Τετάρτη 4 Μαρτίου, απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τις τράπεζες, τον ειδικό εκκαθαριστή PQH καθώς και το σύνολο των αδειοδοτημένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με την οποία ζητά την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με το δυνητικό αριθμό των δανειοληπτών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πλαίσιο ρύθμισης που παρέχει ο νόμος 4605/2019. Παράλληλα, ζητείται να προβούν σε άμεση ενημέρωση των δανειοληπτών, που δεν έχουν μέχρι στιγμής ρυθμίσει τις δανειακές υποχρεώσεις τους από δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των δυνατοτήτων ρύθμισης που τους παρέχονται μέσω των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων.

2ον. Χθες επίσης πραγματοποίησε συνάντηση με την Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών, κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων και απόψεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του ζητήματος.

3ον. Σήμερα Πέμπτη πραγματοποίησε, εκ νέου, σύσκεψη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Αδειοδοτημένων Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

4ον. Σήμερα επίσης, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, παρουσιάζει την 1η Έκθεση Προόδου στην οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία και δράσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις των πολιτών που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 2.509 στο τέλος Φεβρουαρίου, από 1.368 στο τέλος του 2019.

Επιπλέον, στις προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, μέσω της πλατφόρμας, παρατηρήθηκε αύξηση τον Φεβρουάριο κατά 45%, σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Οι προτάσεις αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το τέλος του έτους, φτάνοντας τις 996 στο τέλος Φεβρουαρίου (από 402 στο τέλος του 2019).

Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% στη δόση του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών σε δάνεια ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Ήδη, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 481 δανειολήπτες – ήτοι 208 περισσότεροι από τον Ιανουάριο – έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, ενώ οι υπόλοιποι 515 έχουν προθεσμία ενός μηνός για να αποδεχθούν την πρόταση της τράπεζας.